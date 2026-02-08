Экс-супруга российского миллиардера покончила с собой

О самоубийстве Галицкой также сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, тело Галицкой нашли утром 8 февраля. ИВС относятся к учреждениям МВД. Там информацию о самоубийстве Галицкой пока не комментировали.

«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки...» — написала Меркачева.

6 февраля Истринский городской суд постановил отправить Галицкую под арест на два месяца. По версии следствия, как минимум с июля 2024 года она угрожала бизнесмену распространением «позорящих» и иных сведений, способных причинить ему «существенный вред», требуя $150 млн. По делу о вымогательстве ей грозило до 15 лет лишения свободы. Ранее Галицкая подала иск о разделе совместного имущества, в рамках которого у ее бывшего мужа арестовали активы на 435 млн рублей ($5,7 млн), включая квартиру на Патриарших прудах, апартаменты в клубном доме «Тургенев» на Сретенке и загородный дом на Новорижском шоссе. Супруги развелись в марте 2025-го, у них остались две дочери, пишет The Moscow Times. У девочек два гражданства: России и США. После развода Галицких Верховный суд Калифорнии решил, что дети останутся с матерью, которая жила вместе с ними в Подмосковье. Однако в конце мая 2025 года бизнесмен забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении. Тогда Галицкая заявила о похищении детей и обратилась к властям США, а также подала заявление в России. Позже ей удалось встретиться с дочерьми в Швейцарии, но она не смогла вернуться с ними домой, так как их документы забрал отец, говорил ее адвокат Рубен Маркарьян.

Александр Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года, напоминает РБК. Он вышел из него после того, как Евросоюз ввел санкции против двух других членов совета директоров — Михаила Фридмана и Петра Авена.