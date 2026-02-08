Маска потянуло на Луну

Американский предприниматель Илон Маск призвал к масштабному возвращению человечества на Луну. В соцсети X Маск написал «Пришло время масштабного возвращения на Луну!» в ответ на публикацию пользователя под ником DogDesigner.

В сообщении был коллаж, на котором совмещены две исторические фотографии: первый самолет с двигателем братьев Райтов, совершивший полет в декабре 1903 г., и снимок американского астронавта Нила Армстронга на поверхности Луны в июле 1969 г. Автор сопроводил публикацию подписью: «66 лет. От первого полета – до Луны».

Газета The Wall Street Journal писала о том, что компания Маска SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию на Марс и уделит внимание лунной программе NASA. В марте 2027 года планируется беспилотная посадка на Луну. После приобретения стартапа xAI Илона Маска компания планирует развернуть на орбите сеть центров обработки данных.