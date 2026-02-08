Зеленский и Путин: Киев настаивает на личной встрече ради мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для согласования наиболее сложных положений мирного соглашения необходима личная встреча лидеров Украины и России. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

По словам Сибиги, из 20-пунктного мирного плана, ставшего основой переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном, нерешенными остаются лишь «несколько» позиций. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в ускорении шагов по прекращению войны и намерена использовать сложившийся переговорный импульс до того, как на процесс начнут влиять внешние обстоятельства, включая кампанию перед промежуточными выборами в Конгресс США, запланированными на ноябрь.

«Только Трамп может остановить войну», – указал украинский дипломат.

Как отмечает министр, между Киевом и Москвой сохраняются принципиальные расхождения по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС. Россия, по его словам, продолжает настаивать на передаче Украине оставшейся части Донецкой области, на что Киев не соглашается. В то же время украинская сторона добивается восстановления контроля над крупнейшей в Европе атомной электростанцией, расположенной на территории, находящейся под контролем РФ.

«Моя оценка такова, что мы имеем импульс, это правда. Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий, и мы готовы ускорить их», – говорит Сибига.

США, по словам главы МИД, подтвердили готовность ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины, что позволило бы обеспечить соответствующую «поддержку» в рамках будущего мирного соглашения. Он также указал на необходимость механизма, аналогичного пятой статье НАТО, предусматривающей коллективную защиту в случае нападения на одно из государств. Дополнительным элементом безопасности, по его словам, могло бы стать и предложенное Киевом членство в Европейском союзе.

«Лично я на этом этапе не верю в любую инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Мы должны иметь их рядом – и они уже участвуют в этом процессе. Это огромное, огромное достижение», – говорит глава МИД.