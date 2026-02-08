Рекордный Dow Jones: промышленность опережает технологический сектор

Крупнейший индекс деловой активности Dow Jones Industrial Average по итогам торгов на американских биржах впервые превысил отметку в 50 тыс. пунктов, завершив сессию на уровне 50 115. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, с начала года показатель индекса прибавил 4,3%, опередив другие ключевые фондовые индексы США – S&P 500, выросший на 1,3%, и NASDAQ, который снизился на 0,9%.

Эксперты связывают опережающий рост Dow Jones с изменением инвестиционных приоритетов. Если в течение последних двух-трех лет наиболее заметно дорожали бумаги высокотехнологических компаний, значительная часть которых входит в индекс NASDAQ, то в последнее время инвесторы все активнее переключаются на акции промышленных корпораций, формирующих основу Dow Jones.

«В последнее время движущей силой стал рост внимания к более широкому рынку, ко многим другим секторам – помимо технологий и искусственного интеллекта», – сообщил агентству Чак Карлсон, генеральный директор американской инвесткомпании Horizon Investment Services.

Осторожное отношение к технологическому сектору аналитики объясняют опасениями формирования возможного «пузыря ИИ» на фоне многомиллиардных инвестиций в решения, связанные с искусственным интеллектом. Эти настроения уже сказались на капитализации крупнейших игроков рынка: на прошлой неделе совокупная стоимость Amazon, Google и Microsoft сократилась почти на $900 млрд, несмотря на уверенные финансовые результаты компаний за четвертый квартал и весь 2025 год.