Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Премьер Франции готовит реформы, но в президенты не пойдет

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню представил свой рабочий план на оставшийся срок полномочий и вновь подчеркнул, что не собирается участвовать в президентских выборах следующего года. Об этом сообщает Politico.

«2026 год будет продуктивным для французов. Мы сосредоточимся на самом важном. В этих вопросах мы не можем ждать до президентских выборов», – заявил Лекорню.

После принятия бюджета на 2026 год премьер намерен сосредоточиться на неотложных вопросах, которые оставались в подвешенном состоянии из-за длительных парламентских дебатов.

В интервью нескольким французским местным изданиям Лекорню сообщил, что в ближайшие дни правительство представит долгожданный закон об энергетическом программировании. Этот документ, определяющий энергетическую стратегию страны до 2035 года, задержался более чем на два года. Он предусматривает строительство шести новых ядерных реакторов с возможностью возведения еще восьми и ставит цель обеспечения 60% энергопотребления за счет электроэнергии к 2030 году.

Премьер-министр также анонсировал обновление многолетнего закона о военном программировании, которое отражает увеличение расходов на оборону на 6,5 млрд евро в 2026 году.

Среди других приоритетов Лекорню – реформа распределения полномочий между центральным правительством и регионами, меры по борьбе с дефицитом врачей и жилья.

Премьер также анонсировал перестановки в кабинете до окончания «резервного периода» перед муниципальными выборами, то есть до 22 февраля. Ожидается, что министр культуры Рашида Дати, претендующая на пост мэра Парижа, покинет правительство вместе с другими министрами.

