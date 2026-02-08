Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»

Американский журнал The Atlantic опубликовал большой материал о последних днях Башара Асада на посту президента Сирии.
Автор материала, журналист Роберт Уорт, основывает свои выводы на разговорах с десятками источников, включая бывших высокопоставленных чиновников сирийского режима, людей из окружения президентского дворца, представителей «Хезболлы», а также бывшего сотрудника израильских силовых структур. Согласно публикации, когда 7 декабря 2024 года силы повстанцев сомкнули кольцо вокруг Дамаска, Асад успокаивал своих помощников и подчиненных, утверждая, что победа близка. Однако вскоре после этого он бежал под покровом ночи на российском самолете, почти никому ничего не сказав.
Часть его ближайших соратников оказалась введена в заблуждение и была вынуждена покидать страну любыми возможными способами, «предательство Асада» в статье описывается как «настолько трусливое и поразительное», что некоторым людям сначала было трудно поверить, что он поступил именно так.
По словам Роберта Уорта, он провел беседы за последний год с десятками людей и офицеров, населявших дворец Асада в Дамаске. Они описали ему Асада как «оторванного от реальности правителя, одержимого сексом и видеоиграми», который, вероятно, мог бы спасти свою власть, если бы не был столь упрям и высокомерен. Это высокомерие среди прочего проявилось в его отказе ухватиться за «спасательные канаты», которые ему бросали страны региона, включая министров иностранных дел, звонивших ему в последние дни его режима и предлагавших сделки: «Он не отвечал. Похоже, он был погружен в своего рода «обиду», злился на предложение, требовавшее от него отказаться от президентского поста».
Эту настойчивость Уорт связывает с тем, что Асад чувствовал уверенность после того, как уже пережил эпизоды, едва не стоившие ему жизни в первые годы гражданской войны, и казался находящимся на пути к свержению — до тех пор, пока президент России Владимир Путин в 2015 году не направил свою армию помочь сирийским властям отразить повстанцев и вернуть контроль над большей частью страны.
«Этот обманчивый момент победы, как говорили мне многие сирийцы, стал моментом, когда все начало идти наперекосяк», — пишет Уорт. «Асад, похоже, не понимал, что его победа была пустой. Обширные части его страны превратились в руины. Экономика сократилась почти до нуля, а санкции, введенные США и Европой, еще больше ее отягощали. Суверенитет Сирии частично оказался заложен у России и Ирана, которые давили на Дамаск, требуя вернуть деньги, вложенные ими в конфликт».
Уорт представляет Асада как человека, особенно очарованного генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой и чрезмерно поддавшегося вере в пропаганду, которой его «кормил» лидер шиитской террористической организации, — согласно ей, «ось сопротивления» нанесет решающий удар по Израилю, после чего Асад сможет диктовать любые условия мира, какие захочет.
Финал его правления оказался стремительным. В ночь на 7 декабря 2024 года, после падения Хомса и фактического развала обороны, в резиденцию Асада прибыли российские представители, которые дали понять, что сопротивление больше невозможно. Лишь тогда он отдал приказ срочно собрать вещи. Большинство его помощников до последнего рассчитывали, что он выступит с обращением или попытается организовать оборону столицы, однако вскоре стало ясно, что он намерен бежать.
Многие сирийцы посчитали бегство Асада предательством и убеждены, что он несет единоличную ответственность за произошедшее.
По словам очевидцев, Асад покинул резиденцию глубокой ночью в сопровождении сына и нескольких приближенных, оставив остальных без объяснений. Один из его давних водителей, осознав происходящее, напрямую спросил, действительно ли президент их бросает. В ответ Асад, как утверждают источники, не выразил ни сожаления, ни ответственности за случившееся, переложив вину на окружение и сторонников, которые, по его мнению, «не захотели воевать».
Член ближайшего окружения Асада, находившийся с ним в последние часы, рассказал Уорту следующее: Асад вернулся из дворца в свою частную резиденцию в районе Аль-Малки в Дамаске, он еще выглядел спокойным, отметив, что только что успокоил своего двоюродного брата Айхаба Махлуфа, сказав, что причин для беспокойства нет — ОАЭ и саудиты найдут способ остановить продвижение повстанцев. Позднее той же ночью Махлуф был застрелен, когда пытался бежать на машине в Ливан.
В 20:00 пришло сообщение, что пал и город Хомс, после чего свиту Асада охватила тревога. Президент все еще уверял своих помощников, что силы режима подходят с юга, чтобы окружить столицу и защитить ее, но это не соответствовало действительности. После 23:00 Мансур Аззам, один из высокопоставленных помощников Асада, прибыл в дом с небольшой группой российских чиновников, и они вместе с Асадом прошли в комнату для разговора. Источник, говоривший с Уортом, сообщил, что, по его мнению, русские показали Асаду видеозаписи, доказывающие, что силы режима уже не ведут боев. К часу ночи Асаду и его ближайшему окружению уже было известно, что многие сторонники режима отказались от борьбы и бежали из столицы к сирийскому побережью — оплоту алавитов. В 2:00 Асад вышел из своих частных покоев, сказал своему давнему водителю, что ему понадобятся фургоны, и приказал команде как можно быстрее начать упаковывать его вещи. Снаружи дома находилась группа россиян. «До этого момента многие в свите считали, что Асад отправится в президентский дворец, чтобы выступить с речью сопротивления перед своими сторонниками», — пишет Уорт. «Теперь они наконец поняли, что битва окончена. Он покидает их навсегда».
В статье также утверждается, что его близкая советница Луна аш-Шибль на самом деле была его любовницей, а также организовывала для него сексуальные встречи с другими женщинами, в том числе с женами высокопоставленных сирийских офицеров. Уорт пишет: «Похоже, что аш-Шибль, которая была замужем за одним из приближенных режима, поощряла привычку Асада — родившегося во дворце — смотреть свысока на обычных граждан. В записи, обнародованной в декабре прошлого года, слышно, как Асад и аш-Шибль пренебрежительно насмехаются над солдатами, отдающими им честь, когда они едут по пригородам Дамаска. Асад, находящийся за рулем, в какой-то момент говорит о сирийцах, мимо которых они проезжают по улице: «Они тратят деньги на мечети, но у них нет достаточно еды».
Уорт отмечает в статье, что в июле 2024 года, когда война в Газе доминировала в заголовках, аш-Шибль была найдена мертвой в своем автомобиле BMW на шоссе за пределами Дамаска, и хотя государственные СМИ описали это как дорожно-транспортное происшествие, на деле обстоятельства были странными.
Уорт со ссылкой на бывшего израильского чиновника пишет, что аш-Шибль якобы «стала российским агентом, предоставляя Москве информацию о деятельности Ирана в Сирии. Возможно, она чувствовала, что конец Асаду близок и что ей нужен еще один защитник».
В публикации упоминается и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который призывал Асада к переговорам: «Его (президента Турции) требования были довольно скромными: политическое примирение и соглашение, позволяющее миллионам сирийских беженцев в Турции вернуться домой. Но Асад вел себя так, будто все козыри у него в руках, отказываясь от встречи, если Эрдоган заранее не согласится вывести все турецкие войска из Сирии».
Осенью прошлого года Zeit писала, что Асад вместе с семьей живет в Москва-Сити и проводит часы за онлайн-играми. А по данным Reuters, экс-президент перед бегством из Сирии успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией на арендованном джете Embraer.