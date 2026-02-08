Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»

Американский журнал The Atlantic опубликовал большой материал о последних днях Башара Асада на посту президента Сирии. Автор материала, журналист Роберт Уорт, основывает свои выводы на разговорах с десятками источников, включая бывших высокопоставленных чиновников сирийского режима, людей из окружения президентского дворца, представителей «Хезболлы», а также бывшего сотрудника израильских силовых структур. Согласно публикации, когда 7 декабря 2024 года силы повстанцев сомкнули кольцо вокруг Дамаска, Асад успокаивал своих помощников и подчиненных, утверждая, что победа близка. Однако вскоре после этого он бежал под покровом ночи на российском самолете, почти никому ничего не сказав.

Часть его ближайших соратников оказалась введена в заблуждение и была вынуждена покидать страну любыми возможными способами, «предательство Асада» в статье описывается как «настолько трусливое и поразительное», что некоторым людям сначала было трудно поверить, что он поступил именно так. По словам Роберта Уорта, он провел беседы за последний год с десятками людей и офицеров, населявших дворец Асада в Дамаске. Они описали ему Асада как «оторванного от реальности правителя, одержимого сексом и видеоиграми», который, вероятно, мог бы спасти свою власть, если бы не был столь упрям и высокомерен. Это высокомерие среди прочего проявилось в его отказе ухватиться за «спасательные канаты», которые ему бросали страны региона, включая министров иностранных дел, звонивших ему в последние дни его режима и предлагавших сделки: «Он не отвечал. Похоже, он был погружен в своего рода «обиду», злился на предложение, требовавшее от него отказаться от президентского поста». Эту настойчивость Уорт связывает с тем, что Асад чувствовал уверенность после того, как уже пережил эпизоды, едва не стоившие ему жизни в первые годы гражданской войны, и казался находящимся на пути к свержению — до тех пор, пока президент России Владимир Путин в 2015 году не направил свою армию помочь сирийским властям отразить повстанцев и вернуть контроль над большей частью страны.

«Этот обманчивый момент победы, как говорили мне многие сирийцы, стал моментом, когда все начало идти наперекосяк», — пишет Уорт. «Асад, похоже, не понимал, что его победа была пустой. Обширные части его страны превратились в руины. Экономика сократилась почти до нуля, а санкции, введенные США и Европой, еще больше ее отягощали. Суверенитет Сирии частично оказался заложен у России и Ирана, которые давили на Дамаск, требуя вернуть деньги, вложенные ими в конфликт». Уорт представляет Асада как человека, особенно очарованного генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой и чрезмерно поддавшегося вере в пропаганду, которой его «кормил» лидер шиитской террористической организации, — согласно ей, «ось сопротивления» нанесет решающий удар по Израилю, после чего Асад сможет диктовать любые условия мира, какие захочет.

Финал его правления оказался стремительным. В ночь на 7 декабря 2024 года, после падения Хомса и фактического развала обороны, в резиденцию Асада прибыли российские представители, которые дали понять, что сопротивление больше невозможно. Лишь тогда он отдал приказ срочно собрать вещи. Большинство его помощников до последнего рассчитывали, что он выступит с обращением или попытается организовать оборону столицы, однако вскоре стало ясно, что он намерен бежать. Многие сирийцы посчитали бегство Асада предательством и убеждены, что он несет единоличную ответственность за произошедшее. По словам очевидцев, Асад покинул резиденцию глубокой ночью в сопровождении сына и нескольких приближенных, оставив остальных без объяснений. Один из его давних водителей, осознав происходящее, напрямую спросил, действительно ли президент их бросает. В ответ Асад, как утверждают источники, не выразил ни сожаления, ни ответственности за случившееся, переложив вину на окружение и сторонников, которые, по его мнению, «не захотели воевать». Член ближайшего окружения Асада, находившийся с ним в последние часы, рассказал Уорту следующее: Асад вернулся из дворца в свою частную резиденцию в районе Аль-Малки в Дамаске, он еще выглядел спокойным, отметив, что только что успокоил своего двоюродного брата Айхаба Махлуфа, сказав, что причин для беспокойства нет — ОАЭ и саудиты найдут способ остановить продвижение повстанцев. Позднее той же ночью Махлуф был застрелен, когда пытался бежать на машине в Ливан.