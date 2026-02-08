Каждый второй немец опасается войны и желает усиления Украины

Более половины граждан Германии поддерживают усиление помощи Украине во время войны с Россией. Об этом свидетельствует опрос института Insa, проведенный для газеты Bild.

Около 52% опрошенных заявили, что Запад должен усилить помощь Украине, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров.

28% респондентов считают, что поддержка должна включать как военный, так и финансовый компонент, тогда как 12% полагают, что помощь может предоставляться либо в виде денег, либо в виде оружия.

В то же время 35% опрошенных выступают за прекращение поддержки Украины, а 13% затруднились с ответом.

Опрос также показал, что немцы обеспокоены возможностью более масштабной войны: 54% респондентов опасаются, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например, Польшу или Литву. Этот показатель примерно на восемь пунктов ниже по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в сентябре прошлого года.