Внук Хомейни грозит Израилю и США

В интервью ливанскому телеканалу Mayadeen Хомейни заявил, что израильтяне «прекрасно знают», что если какая-либо исламская страна будет способна обстреливать Израиль ракетами и «уничтожать его», они поступят с Израилем так же, как это сделал ХАМАС.

Внук аятоллы Рухоллы Хомейни, Али Ахмад Хомейни, выступил с угрожающими заявлениями в адрес Израиля и Соединенных Штатов.

Внук Хомейни также утверждал, что страны региона, которые в настоящее время не выступают против Израиля, заявляют о своей неспособности это сделать.

Хомейни заявил, что все мусульманские страны, включая страны Персидского залива, будут бомбить Израиль, как только получат такую возможность. Он добавил, что мусульмане «совсем их (израильтян) не боятся».

Обращаясь к американцам, Хомейни сделал резкое предупреждение: «Вы скорее умрете, чем увидите наше унижение».