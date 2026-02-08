Зеленский объяснил законность ударов по российской энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна выбирать между ударами по военным объектам России или ее энергообъектам, поскольку доходы Москвы от продажи энергоресурсов направляются на вооружение. Об этом Зеленский заявил во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Главу государства спросили, располагает ли Украина достаточными ресурсами, чтобы наносить удары по энергетике России, а не сосредотачиваться исключительно на военных объектах.

«Мы не должны выбирать, бьем по военной цели или по энергетике. Он продает эту энергетику. Он (президент России Владимир Путин) продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно – то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев», – пояснил украинский лидер.

По его словам, в такой ситуации у Украины есть два варианта действий: развивать собственное производство вооружений, а также наносить удары либо по российскому оружию, либо по источникам доходов России.

«Источник – это у них энергетика. Вот что происходит. Здесь нельзя сравнивать или военная цель. Все это для нас – законные цели номер один... номер два. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто», – сказал глава украинского государства.

Президент также пояснил, в чем, по его мнению, заключается логика российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Он отметил, что «когда Москва не способна сломить военные силы, удары наносятся по гражданскому населению, численно значительно превосходящему армию».

«То есть, чтобы сломать армию, надо сломать гражданских. Чтобы был хаос в гражданском обществе», – указал Зеленский.

Говоря об оружейном потенциале Украины, президент указал, что страна открывает экспорт военных технологий. Так, по его словам, в Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров Украины – это и страны Балтии, и страны Северной Европы.

«В середине февраля мы увидим производство украинских дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это работающая линия. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», – рассказал он.

Он заявил, что есть несколько разных проектов. Все они будут базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах.

По его словам, Украина вскоре получит новые боевые самолеты. Так, продолжил Зеленский, уже есть соглашения о поставке 50-100 истребителей Gripen и 100 самолетов Rafale. «Лучшие самолеты в мире, на наш взгляд», – указал глава государства.

Президент подчеркнул, что на данный момент в арсенале украинских ВВС находятся F-16. «И 250 самолетов, о которых я упомянул. Это новые самолеты», – добавил глава государства.

Президент также особо отметил, что рабства на территории Украины нет. «Те, кто не подлежит мобилизации по возрасту, имеют право выезжать», – добавил он.

По его словам, вернуть же людей можно не призывами, а условиями жизни и верой в будущее страны. «Люди возвращаются, когда видят перспективы», – пояснил Зеленский.