Российская нефть уходит из Индии?

Индийские нефтеперерабатывающие заводы отказываются от закупок российской нефти с поставкой в апреле и, как ожидается, продолжат воздерживаться от подобных сделок в будущем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries отказались от предложений трейдеров по закупкам российской нефти на март и апрель, сообщил источник, близкий к нефтеперерабатывающим компаниям. Большинство других заводов также приостановили закупки российской нефти.
Этот шаг может способствовать продвижению Нью-Дели к заключению торгового соглашения с Вашингтоном. Напомним, на этой неделе США и Индия объявили о достигнутых рамках соглашения, которое они надеются подписать до марта. Документ предполагает снижение тарифов и углубление экономического сотрудничества.