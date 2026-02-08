USD 1.7000
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»
Послание Ирану с борта «Авраама Линкольна»

Российская нефть уходит из Индии?

19:47 543

Индийские нефтеперерабатывающие заводы отказываются от закупок российской нефти с поставкой в апреле и, как ожидается, продолжат воздерживаться от подобных сделок в будущем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries отказались от предложений трейдеров по закупкам российской нефти на март и апрель, сообщил источник, близкий к нефтеперерабатывающим компаниям. Большинство других заводов также приостановили закупки российской нефти.

Этот шаг может способствовать продвижению Нью-Дели к заключению торгового соглашения с Вашингтоном. Напомним, на этой неделе США и Индия объявили о достигнутых рамках соглашения, которое они надеются подписать до марта. Документ предполагает снижение тарифов и углубление экономического сотрудничества.

«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция
20:33 972
День ВВС без Хаменеи
День ВВС без Хаменеи
20:59 323
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает
Иран не переставая сыплет угрозами и предупреждает все еще актуально
14:07 4937
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
18:48 2815
Зеленский объяснил законность ударов по российской энергетике
Зеленский объяснил законность ударов по российской энергетике
19:37 1149
Внук Хомейни грозит Израилю и США
Внук Хомейни грозит Израилю и США
19:19 1465
«Никогда не признаем»: Украина никому не уступит Крым и Донбасс
«Никогда не признаем»: Украина никому не уступит Крым и Донбасс обновлено 20:19
20:19 1875
Россия готовит новое наступление
Россия готовит новое наступление обновлено 17:17
17:17 3877
Израиль не остановится
Израиль не остановится
16:17 2437
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
Удар по полигону Капустин Яр: Генштаб раскрыл подробности
14:26 6380
Зачем Ален Симонян поехал в Москву
Зачем Ален Симонян поехал в Москву наш комментарий; все еще актуально
04:05 7763

