В Киеве объявили тревогу: удары баллистическими ракетами

Вечером в воскресенье, 8 февраля, в Киеве прогремела серия взрывов на фоне запуска российской стороной баллистических ракет по столице. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем Telegram.

«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического оружия. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и оставайтесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги», – сообщила Киевская городская государственная администрация в 17:26 (19:26 по Баку).

Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные цели над Черниговской областью, которые направлялись на Киев. Сразу после этого в столице прогремела серия взрывов. Атаку подтвердил мэр Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», – написал он.

По состоянию на 19:34 воздушные тревоги звучали в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.