Тысячи боевиков ИГ прибыли в Ирак

Ирак на данный момент разместил на своей территории более 2,2 тыс. бывших сторонников и боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые были переправлены из сирийских спецлагерей и тюрем. Об этом сообщил руководитель пресс-центра иракских служб безопасности генерал-лейтенант Саад Маан.

«Ирак уже принял 2 250 террористов ИГ, транспортированных из Сирии», — указал иракский генерал, слова которого приводит агентство INA.

Он отметил, что транспортировка сторонников ИГ «проходила по воздуху и наземным путем в координации с международной коалицией». Маан подчеркнул, что правительство и силы безопасности страны «готовы справиться с размещением и процедурными вопросами, касающимися такого количества бывших боевиков, чтобы предотвратить опасность (распространения ИГ) не только в Ираке, но и во всем мире».

Руководитель пресс-центра пояснил, что специальные группы уже начали «предварительные расследования и классификацию доставленных лиц по уровню опасности и их вовлеченности в деятельность группировки, проводится запись их признательных показаний». Иракская сторона, добавил Маан, намерена судить всех причастных к преступлениям ИГ в национальных судах.

Генерал также отметил, что Министерство иностранных дел Ирака находится в контакте «с рядом государств по поводу (передачи) их граждан, причастных к преступлениям террористической группировки».

«Процесс передачи сторонников ИГ другим странам начнется только при выполнении всех юридических требований, представленных иракской стороной», – указал Маан.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские силы начали перевозку содержащихся под стражей на территории Сирии сторонников ИГ в Ирак. В CENTCOM уточнили, что число боевиков, которых планируется доставить на иракскую территорию, может достигнуть 7 тыс.