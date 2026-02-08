Выплаты экс-посла проверяют после «дела Эпштейна»

Правительство Великобритании начало проверку выплат, назначенных бывшему послу в США Питеру Мандельсону после его увольнения, после появления новых файлов по делу осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Мандельсон занимал пост посла Великобритании всего семь месяцев – его уволили в сентябре 2025 года после выявления связей политика с Джеффри Эпштейном. Новые опубликованные документы указывают, что экс-посол передавал правительственную информацию финансисту, сообщает телеканал.

Союзники премьер-министра Кира Стармера заявили, что Мандельсон обязан вернуть финансируемую налогоплательщиками компенсацию, размер которой может достигать десятков тысяч фунтов стерлингов.

«Учитывая то, что нам теперь известно, Мандельсон должен либо вернуть деньги, либо передать их благотворительной организации для поддержки пострадавших», – сказал источник на Даунинг-стрит.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что начали проверку «в свете дополнительной информации, которая теперь стала известна». Газета Sunday Times уточнила, что сумма выплат 72-летнего Мандельсона может достигать 55 тыс. фунтов стерлингов до вычета налогов и отчислений.

В материалах по делу Эпштейна, опубликованных в сентябре 2025 года, содержалась записка, в которой Мандельсон называл финансиста «лучшим другом». В феврале полиция Лондона провела обыски в двух объектах недвижимости, связанных с экс-послом. Мандельсона не арестовали. По данным Би-би-си, обыски связаны с делом Эпштейна и подозрениями в возможном должностном преступлении со стороны политика.