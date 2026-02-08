Выплаты экс-посла проверяют после «дела Эпштейна»

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Правительство Великобритании начало проверку выплат, назначенных бывшему послу в США Питеру Мандельсону после его увольнения, после появления новых файлов по делу осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Мандельсон занимал пост посла Великобритании всего семь месяцев – его уволили в сентябре 2025 года после выявления связей политика с Джеффри Эпштейном. Новые опубликованные документы указывают, что экс-посол передавал правительственную информацию финансисту, сообщает телеканал.

Союзники премьер-министра Кира Стармера заявили, что Мандельсон обязан вернуть финансируемую налогоплательщиками компенсацию, размер которой может достигать десятков тысяч фунтов стерлингов.

«Учитывая то, что нам теперь известно, Мандельсон должен либо вернуть деньги, либо передать их благотворительной организации для поддержки пострадавших», – сказал источник на Даунинг-стрит.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что начали проверку «в свете дополнительной информации, которая теперь стала известна». Газета Sunday Times уточнила, что сумма выплат 72-летнего Мандельсона может достигать 55 тыс. фунтов стерлингов до вычета налогов и отчислений.

В материалах по делу Эпштейна, опубликованных в сентябре 2025 года, содержалась записка, в которой Мандельсон называл финансиста «лучшим другом». В феврале полиция Лондона провела обыски в двух объектах недвижимости, связанных с экс-послом. Мандельсона не арестовали. По данным Би-би-си, обыски связаны с делом Эпштейна и подозрениями в возможном должностном преступлении со стороны политика.

*** 20:16

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мандельсона. Об этом сообщает Sky News.

Несколько депутатов от Лейбористской партии обвинили Максуини в назначении бывшего лейбористского пэра послом в США.

Мандельсон был уволен с этой должности в сентябре, однако новые документы по делу осужденного Джеффри Эпштейна, которые свидетельствуют о том, что он делился конфиденциальной информацией с осужденным финансистом, когда был министром кабинета, вновь привлекли внимание к этому делу.

Морган Максуини

В своем заявлении Максуини сказал: «Решение о назначении Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к политике как таковой. Когда меня спросили, я посоветовал премьер-министру сделать это назначение, и я беру на себя полную ответственность за этот совет».

«В общественной жизни ответственность нужно брать на себя тогда, когда это наиболее важно, а не тогда, когда это наиболее удобно. В этих обстоятельствах единственный честный выход – это уйти в отставку», – заявил он. В заявлении в ответ на отставку Стармер сказал, что для него было «честью» работать с Максуини. «Он (Максуини) преобразил нашу партию после одного из худших поражений в истории и сыграл центральную роль в проведении нашей избирательной кампании. Именно благодаря его преданности, лояльности и лидерским качествам мы получили подавляющее большинство и шанс изменить страну», – заявил Стармер.

На этой неделе Мандельсон объявил об отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как из опубликованных Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна всплыли новые факты их переписки. В частности, выяснилось, что Мандельсон переслал Эпштейну детали деликатных экономических дискуссий правительства Великобритании.

ЭТО ВАЖНО

