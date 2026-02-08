В Белгороде ситуация «крайне сложная»: эвакуируют детей и пенсионеров

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в области сложилась «крайне сложная ситуация», ставшая серьезным испытанием, в регион уже прибыли дополнительные специалисты. Речь идет о ликвидации последствий ракетных ударов 3, 6, 7 февраля, которые нанесли серьезный урон региону.

Администрация российского Белгорода начала принимать заявки на эвакуацию многодетных семей, детей и пенсионеров в другие регионы на фоне масштабных проблем с энергосистемой, вызванных украинскими обстрелами.

По словам губернатора, восстановительные работы, которые идут уже двое суток, «не приводят к долгожданному результату». Более того, в связи с предстоящим резким понижением температуры власти решили слить воду из системы отопления в 455 многоквартирных домах, 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и ряде других предприятий.

«Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024–2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым. …Следующее — отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров», — написал Гладков. Он добавил, что все 12 пунктов обогрева переходят в круглосуточный режим работы. То же самое касается детских садов, в которых есть отопление, электроэнергия и вода. Белгородцам предлагается сдать туда своих малышей под ответственность властей.

Гладков предупредил, что потребуется «длительный период» для восстановления отопления из-за «большого огневого воздействия» на объекты энергетики.

Вечером 7 февраля ВСУ атаковали объекты энергетики в Белгороде. По данным местных СМИ, была поражена ТЭЦ «Луч», не менее двух прилетов пришлось на электроподстанцию «Белгород». Утром в воскресенье Гладков сообщил, что после ракетных ударов 80 000 горожан остаются без тепла, у 3000 нет газа, еще у 1000 — электричества. К вечеру газ вернули. Света нет у 500 абонентов.

До этого ВСУ атаковали Белгород 6 и 3 февраля. Целями были Белгородская ТЭЦ, а также электроподстанции «Фрунзенская» и «Белгород». Их поражение привело к масштабным отключениям электроэнергии и отопления. ВСУ бьют по Белгороду в ответ на массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.