Германия устала от Трампа и делает ставку на Европу

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) планирует добиваться пересмотра отношений ФРГ и ЕС с США в сторону евроцентризма из-за нестабильного курса президента Дональда Трампа, сообщает агентство DPA.

«С точки зрения СДПГ, Германия и ЕС должны пересмотреть отношения с США. Политика президента Дональда Трампа вызывает сомнения в надежности правительства США как международного партнера и союзника», – пишет агентство DPA со ссылкой на документ, внесенный на рассмотрение партийного руководства.

Отмечается, что с момента последнего утверждения внешнеполитического курса партии в декабре 2023 года геополитическая ситуация существенно изменилась.

«Если при администрации Байдена отношения с США еще строились на глубоком общем ценностном фундаменте, то стиль правления Дональда Трампа вызывает сомнения в этой надежности. Трансатлантические связи больше не являются само собой разумеющимся», – говорится в документе.