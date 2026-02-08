Восток–Запад ускоряется: когда Грузия свяжет Азербайджан с Европой?

Грузия планирует завершить строительство магистрали Восток–Запад, соединяющей страну с Азербайджаном и являющейся частью «Срединного коридора», к 2030 году, заявил премьер Ираклий Кобахидзе в интервью POSTV.

Кобахидзе подчеркнул, что одним из приоритетов правительства является усиление связующих и транзитных возможностей страны.

«Мы делаем все возможное, чтобы использовать стратегическое положение нашей страны. Одна из наших задач – развитие связности и транзитных функций», – пояснил премьер-министр Грузии.

По его словам, в этом направлении направляются значительные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты.

Кобахидзе сообщил, что согласно действующему плану, к концу 2030 года практически все участки основной автомагистрали – магистрали Восток–Запад, являющейся частью «Срединного коридора» и соединяющей Азию с Европой, – будут завершены от границы с Турцией до границ с Азербайджаном и Арменией.

Премьер отметил, что эти проекты укрепят статус Грузии как регионального транспортного и логистического узла и существенно поспособствуют экономическому развитию страны и расширению возможностей международной торговли.

Магистраль Восток–Запад, или Европейский транзитный маршрут (E-60), начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на Черноморском побережье, недалеко от порта Поти. Протяженность коридора на территории Грузии составляет 392 километра. После завершения строительства всех участков дороги от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) время пути на автомобиле сократится с нынешних 8 часов до 4-4,5 часа.