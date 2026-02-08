USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату

21:30 1470

Иран приговорил лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади к дополнительным семи годам тюремного заключения после того, как она начала голодовку, сообщили в воскресенье ее сторонники.

Новые обвинительные приговоры в отношении Мохаммади вынесены на фоне попыток Ирана вести переговоры с Соединенными Штатами по своей ядерной программе, чтобы предотвратить угрозу военного удара со стороны президента Дональда Трампа, отмечает агентство The Associated Press.

Адвокат Мохаммади, Мостафа Нили, подтвердил приговор, заявив, что он был вынесен в субботу Революционным судом в городе Мешхед.

«Ее приговорили к шести годам тюремного заключения за «сбор информации и сговор», к полутора годам за пропаганду и к двухлетнему запрету на выезд из страны», — написал он. Адвокат добавил, что ей также назначили еще два года внутренней ссылки в город Хосф, расположенный примерно в 740 километрах к юго-востоку от столицы Тегерана.

Мохаммади была приговорена к нескольким тюремным срокам общей продолжительностью 36 лет по обвинениям, включающим действия против национальной безопасности и распространение пропаганды. Ее защитники отмечают, что она политическая заключенная, задержанная за работу по продвижению прав женщин и демократии в Иране. Лауреату Нобелевской премии мира также был ограничен доступ к семье, и она лишь однажды, 14 декабря, поговорила по телефону со своим братом, после чего ей запретили связываться с родственниками.

Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
20:58 3916
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
21:50 1542
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
15:45 3278
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
22:53 536
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
22:14 3639
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
21:47 2266
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
21:42 1446
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
21:30 1471
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция
20:33 2730
День ВВС без Хаменеи
День ВВС без Хаменеи
20:59 1699
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест все еще актуально; обновлено 22:19
22:19 6187

ЭТО ВАЖНО

Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
20:58 3916
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
21:50 1542
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
15:45 3278
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
22:53 536
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
22:14 3639
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
21:47 2266
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
21:42 1446
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
21:30 1471
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция
20:33 2730
День ВВС без Хаменеи
День ВВС без Хаменеи
20:59 1699
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест все еще актуально; обновлено 22:19
22:19 6187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться