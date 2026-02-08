Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату

Иран приговорил лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади к дополнительным семи годам тюремного заключения после того, как она начала голодовку, сообщили в воскресенье ее сторонники.

Новые обвинительные приговоры в отношении Мохаммади вынесены на фоне попыток Ирана вести переговоры с Соединенными Штатами по своей ядерной программе, чтобы предотвратить угрозу военного удара со стороны президента Дональда Трампа, отмечает агентство The Associated Press.

Адвокат Мохаммади, Мостафа Нили, подтвердил приговор, заявив, что он был вынесен в субботу Революционным судом в городе Мешхед.

«Ее приговорили к шести годам тюремного заключения за «сбор информации и сговор», к полутора годам за пропаганду и к двухлетнему запрету на выезд из страны», — написал он. Адвокат добавил, что ей также назначили еще два года внутренней ссылки в город Хосф, расположенный примерно в 740 километрах к юго-востоку от столицы Тегерана.

Мохаммади была приговорена к нескольким тюремным срокам общей продолжительностью 36 лет по обвинениям, включающим действия против национальной безопасности и распространение пропаганды. Ее защитники отмечают, что она политическая заключенная, задержанная за работу по продвижению прав женщин и демократии в Иране. Лауреату Нобелевской премии мира также был ограничен доступ к семье, и она лишь однажды, 14 декабря, поговорила по телефону со своим братом, после чего ей запретили связываться с родственниками.