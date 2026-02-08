Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки

Американские федеральные иммиграционные агенты в Калифорнии выломали окно автомобиля Марии Сантай прямо во время онлайн-трансляции, после чего ее задержали, сообщает Sky News.

Сантай является гражданкой США и активисткой в местном сообществе, что, по ее мнению, сделало ее мишенью федеральных властей.

По ее словам, она вела прямую трансляцию ареста в Instagram с автозаправочной станции в Эль-Монте. «Один из офицеров (иммиграционной службы) встал на бордюр, чтобы заблокировать машину, один подошел спереди, один был сзади. Из-за всей этой суматохи приехала полиция», – рассказала женщина.

По ее словам, после этого агенты стали разбивать окно автомобиля молотком. «Они разбивают мое окно, ребята, я гражданка США. Безумие. Этот парень разбивает мое окно, ребята», – говорила она в прямом эфире.

Женщина утверждает, что инцидент стал продолжением, по ее мнению, запугивания со стороны иммиграционных агентов два дня назад, когда сотрудники остановили ее автомобиль. Тогда ей сказали: «Это твое первое предупреждение». «Оказалось, что меня не останавливали, а просто пытались запугать», – указала она.