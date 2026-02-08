USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки

21:47 2270

Американские федеральные иммиграционные агенты в Калифорнии выломали окно автомобиля Марии Сантай прямо во время онлайн-трансляции, после чего ее задержали, сообщает Sky News.

Сантай является гражданкой США и активисткой в местном сообществе, что, по ее мнению, сделало ее мишенью федеральных властей.

По ее словам, она вела прямую трансляцию ареста в Instagram с автозаправочной станции в Эль-Монте. «Один из офицеров (иммиграционной службы) встал на бордюр, чтобы заблокировать машину, один подошел спереди, один был сзади. Из-за всей этой суматохи приехала полиция», – рассказала женщина.

По ее словам, после этого агенты стали разбивать окно автомобиля молотком. «Они разбивают мое окно, ребята, я гражданка США. Безумие. Этот парень разбивает мое окно, ребята», – говорила она в прямом эфире.

Женщина утверждает, что инцидент стал продолжением, по ее мнению, запугивания со стороны иммиграционных агентов два дня назад, когда сотрудники остановили ее автомобиль. Тогда ей сказали: «Это твое первое предупреждение». «Оказалось, что меня не останавливали, а просто пытались запугать», – указала она.

Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан
20:58 3920
20:58 3920
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
21:50 1542
21:50 1542
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
15:45 3279
15:45 3279
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
22:53 538
22:53 538
Опасения Израиля
Опасения Израиля
22:14 3642
22:14 3642
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
21:47 2271
21:47 2271
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
21:42 1449
21:42 1449
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
21:30 1475
21:30 1475
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
20:33 2732
20:33 2732
День ВВС без Хаменеи
День ВВС без Хаменеи
20:59 1700
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
22:19 6189
22:19 6189

