В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

21:50

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Армению 9-10 февраля, затем совершит визит в Азербайджан с 10 по 11 февраля. Информацию подтвердили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что вместе с Вэнсом в регион прибудет заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг. В Госдепе отмечали, что визит в Армению и Азербайджан направлен на содействие мирным усилиям президента Дональда Трампа, а также на продвижение инициативы Trump Route to International Peace and Prosperity (TRIPP) — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
20:58
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
21:50
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
15:45
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
22:53
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
22:14
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
21:47
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
21:42
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
21:30
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция
20:33
День ВВС без Хаменеи
День ВВС без Хаменеи
20:59
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест все еще актуально; обновлено 22:19
22:19
