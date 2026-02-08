В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Армению 9-10 февраля, затем совершит визит в Азербайджан с 10 по 11 февраля. Информацию подтвердили в Белом доме.
Ранее сообщалось, что вместе с Вэнсом в регион прибудет заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг. В Госдепе отмечали, что визит в Армению и Азербайджан направлен на содействие мирным усилиям президента Дональда Трампа, а также на продвижение инициативы Trump Route to International Peace and Prosperity (TRIPP) — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».