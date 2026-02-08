Еще одна подлодка с сотней «Томагавков» на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты перебросили в район Ближнего Востока дополнительную подводную лодку класса «Огайо», оснащенную 150 крылатыми ракетами «Томагавк».

Подводные лодки класса «Огайо», переоборудованные под крылатые ракеты (ПЛАРК/SSGN), способны нести до 154 крылатых ракет «Томагавк». Они являются наиболее мощно вооруженными платформами для нанесения ударов.

Изначально предназначенные для перевозки ядерных баллистических ракет, четыре из этих судов переоборудовали для нанесения массированных залпов крылатых ракет «Томагавк», что обеспечивает скрытную и высокоинтенсивную ударную мощь.

Из 24 оригинальных баллистических ракетных шахт 22 модифицированы в вертикальные пусковые установки. Каждая из этих 22 шахт содержит контейнер, вмещающий семь ракет «Томагавк».

Ранее сообщалось, что Пентагон разместил вблизи региона Ближнего Востока атомную подводную лодку Georgia, вооруженную 154 крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью полета около 1,6 тыс. км. В регионе также действует ударная атомная подводная лодка South Dakota, на вооружении которой находятся 12 крылатых ракет этого типа.