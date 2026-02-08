USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Еще одна подлодка с сотней «Томагавков» на Ближнем Востоке

22:46 440

Соединенные Штаты перебросили в район Ближнего Востока дополнительную подводную лодку класса «Огайо», оснащенную 150 крылатыми ракетами «Томагавк».

Подводные лодки класса «Огайо», переоборудованные под крылатые ракеты (ПЛАРК/SSGN), способны нести до 154 крылатых ракет «Томагавк». Они являются наиболее мощно вооруженными платформами для нанесения ударов.

Изначально предназначенные для перевозки ядерных баллистических ракет, четыре из этих судов переоборудовали для нанесения массированных залпов крылатых ракет «Томагавк», что обеспечивает скрытную и высокоинтенсивную ударную мощь.

Из 24 оригинальных баллистических ракетных шахт 22 модифицированы в вертикальные пусковые установки. Каждая из этих 22 шахт содержит контейнер, вмещающий семь ракет «Томагавк».

Ранее сообщалось, что Пентагон разместил вблизи региона Ближнего Востока атомную подводную лодку Georgia, вооруженную 154 крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью полета около 1,6 тыс. км. В регионе также действует ударная атомная подводная лодка South Dakota, на вооружении которой находятся 12 крылатых ракет этого типа.

Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
20:58 3926
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
21:50 1545
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
15:45 3279
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
22:53 541
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
22:14 3645
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
21:47 2274
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
21:42 1450
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
21:30 1478
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция
20:33 2734
День ВВС без Хаменеи
День ВВС без Хаменеи
20:59 1701
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест все еще актуально; обновлено 22:19
22:19 6190

ЭТО ВАЖНО

Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
20:58 3926
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
21:50 1545
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
15:45 3279
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
22:53 541
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
22:14 3645
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
21:47 2274
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
21:42 1450
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
21:30 1478
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция
20:33 2734
День ВВС без Хаменеи
День ВВС без Хаменеи
20:59 1701
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест все еще актуально; обновлено 22:19
22:19 6190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться