Тысячи мадридцев требуют спасти медицину

В центре Мадрида несколько тысяч человек вышли на протест против политики региональных властей в сфере здравоохранения, сообщают испанские СМИ.

Марш, организованный различными профсоюзами и ассоциациями, стартовал у здания министерства здравоохранения и завершился на центральной площади Соль. Акция прошла под лозунгом «Спасти государственное здравоохранение Мадрида. Ради здоровья всех».