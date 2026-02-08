Тысячи мадридцев требуют спасти медицину

В центре Мадрида несколько тысяч человек вышли на протест против политики региональных властей в сфере здравоохранения, сообщают испанские СМИ.
Марш, организованный различными профсоюзами и ассоциациями, стартовал у здания министерства здравоохранения и завершился на центральной площади Соль. Акция прошла под лозунгом «Спасти государственное здравоохранение Мадрида. Ради здоровья всех».
Хотя сотрудник полиции сообщил агентству, что в мероприятии участвовали около 8 тысяч человек, организаторы заявили о десятках тысяч протестующих.
Медицинские работники, пациенты и жители столицы выступили против ухудшения состояния системы здравоохранения. Протестующие потребовали увеличения государственного финансирования, сокращения очередей на хирургические операции и диагностические исследования, а также расширения сети психиатрической помощи. Организаторы подчеркнули, что считают здравоохранение общественным достоянием и базовым правом граждан.