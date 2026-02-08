ВСУ освободили поселок на Запорожье

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Он опубликовал видео, на котором ВСУ находятся у стелы с названием поселка, держат флаг Украины в руках.

«Россияне иногда выкладывают в сеть свои... так называемые победы на час... Мы находимся в Терноватом и делаем свое дело. Терноватое наше, украинское», - сказал военный, добавив, чтобы россияне сдавались в плен.