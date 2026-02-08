USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

ВСУ освободили поселок на Запорожье

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram руководителя украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Он опубликовал видео, на котором ВСУ находятся у стелы с названием поселка, держат флаг Украины в руках.

«Россияне иногда выкладывают в сеть свои... так называемые победы на час... Мы находимся в Терноватом и делаем свое дело. Терноватое наше, украинское», - сказал военный, добавив, чтобы россияне сдавались в плен.

В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
Опасения Израиля
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
День ВВС без Хаменеи
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
