Американские фонды для бедных идут на все что угодно

США направляют средства федеральной программы помощи нуждающимся семьям (TANF) в качестве «резервного фонда» для покрытия дефицита бюджета и финансирования проектов, не связанных с поддержкой семей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственное расследование.

Средства TANF ежегодно поступают штатам в виде грантов, которые можно использовать по различным направлениям. При этом федеральные требования к отчетности по расходованию этих средств минимальны.

Программа, изначально созданная для предоставления штатам свободы в оказании помощи нуждающимся, претерпела изменения: сейчас значительная часть средств направляется некоммерческим организациям, компаниям и государственным учреждениям.

По федеральным данным, в 2025 финансовом году ежемесячную денежную помощь получали в среднем около 849 тыс. семей. Для сравнения, в 2010 финансовом году поддержку получили 1,9 млн семей.

Директор по обработке данных и аналитике Фонда подотчетности правительства Хейден Дублуа рассказал, что штаты часто используют средства TANF как «резервный фонд» для восполнения дефицита бюджета и финансирования инициатив, которые не предназначены для помощи нуждающимся. Он охарактеризовал отсутствие контроля со стороны TANF как «преднамеренное мошенничество».