В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Американские фонды для бедных идут на все что угодно

США направляют средства федеральной программы помощи нуждающимся семьям (TANF) в качестве «резервного фонда» для покрытия дефицита бюджета и финансирования проектов, не связанных с поддержкой семей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственное расследование.

Средства TANF ежегодно поступают штатам в виде грантов, которые можно использовать по различным направлениям. При этом федеральные требования к отчетности по расходованию этих средств минимальны.

Программа, изначально созданная для предоставления штатам свободы в оказании помощи нуждающимся, претерпела изменения: сейчас значительная часть средств направляется некоммерческим организациям, компаниям и государственным учреждениям.

По федеральным данным, в 2025 финансовом году ежемесячную денежную помощь получали в среднем около 849 тыс. семей. Для сравнения, в 2010 финансовом году поддержку получили 1,9 млн семей.

Директор по обработке данных и аналитике Фонда подотчетности правительства Хейден Дублуа рассказал, что штаты часто используют средства TANF как «резервный фонд» для восполнения дефицита бюджета и финансирования инициатив, которые не предназначены для помощи нуждающимся. Он охарактеризовал отсутствие контроля со стороны TANF как «преднамеренное мошенничество».

Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
Новый приговор Ирана Нобелевскому лауреату
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция
День ВВС без Хаменеи
День ВВС без Хаменеи
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест
Ответ Уиткоффу: Аракчи повторяет американский военный жест все еще актуально; обновлено 22:19
