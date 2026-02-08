Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех

Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon в воскресенье совершил полет над акваторией Персидского залива в непосредственной близости от побережья Ирана, следует из данных авиационного сервиса Flightradar24.

Самолет вылетел с авиабазы, расположенной в Бахрейне. Во время продолжительного рейса P-8A Poseidon выполнял полет над международными водами центральной части Персидского залива, следуя маршрутом от районов к северу от Бахрейна в направлении Объединенных Арабских Эмиратов.

Отмечается, что иранские военно-воздушные силы не предпринимали каких-либо действий в отношении американского воздушного судна.

Данный патрульный самолет ВМС США регулярно привлекается к мониторингу обстановки в районе Ормузского пролива, а также над акваториями Персидского и Оманского заливов.

В воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что на прошлой неделе в Персидском заливе прошли учения с участием боевого корабля прибрежной зоны USS Santa Barbara и штурмовика A-10 Thunderbolt II.