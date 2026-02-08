Лавров снова пугает Европу

Он подчеркнул, что Россия ведет так называемую «специальную военную операцию» в Украине и «ни на какую Европу» «не собирается нападать». По его словам, «РФ это совершенно ни к чему».

«Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, то, как (президент Владимир Путин) сказал, это будет не «специальной военной операцией» с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — подчеркнул Лавров.