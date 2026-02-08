USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Лавров снова пугает Европу

8 февраля 2026, 23:59 878

Если Европа начнет нападать на Россию, то получит «полноценный военный ответ», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Он подчеркнул, что Россия ведет так называемую «специальную военную операцию» в Украине и «ни на какую Европу» «не собирается нападать». По его словам, «РФ это совершенно ни к чему».

«Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, то, как (президент Владимир Путин) сказал, это будет не «специальной военной операцией» с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — подчеркнул Лавров.

Покушение на генерала ГРУ: подозреваемый связан с ФСБ?
Покушение на генерала ГРУ: подозреваемый связан с ФСБ? обновлено 23:48
8 февраля 2026, 23:48 9150
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция; все еще актуально
8 февраля 2026, 20:33 3422
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
8 февраля 2026, 18:48 4944
Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех
Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех
8 февраля 2026, 23:45 1538
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 5648
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
8 февраля 2026, 21:50 2375
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
8 февраля 2026, 15:45 3583
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
8 февраля 2026, 22:53 1266
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
8 февраля 2026, 22:14 4289
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
8 февраля 2026, 21:47 3378
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
8 февраля 2026, 21:42 2035

