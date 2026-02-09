Кобахидзе о ЕС: отношения застыли на низкой отметке

Отношения между Грузией и Европейским союзом остаются без изменений и, как и в прошлые годы, находятся на низком уровне, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет. В таком случае обстановка изменится, однако пока ситуация остается тяжелой для европейской бюрократии, соответственно, у нас такой же уровень отношений, каким он был в предыдущих годах, что очень жаль», – сказал Кобахидзе.

По словам главы правительства, несколько лет подряд Грузия сталкивается с внешним давлением.