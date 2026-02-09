В Иране аресты политиков-реформаторов

В Иране арестовали трех политических деятелей-реформаторов, сообщает связанное с Корпусом стражей исламской революции информагентство Fars.
Среди задержанных генеральный секретарь реформистского Союза исламского народа Ирана Азар Мансури, политический активист-реформатор и бывший дипломат Ибрахим Асгарзаде, бывший заместитель министра иностранных дел при президенте Мохаммаде Хатами Мохсен Аминзаде.
По данным агентства, предъявленные им обвинения включают в себя «нанесение ударов по национальному единству», «занятие позиций, противоречащих конституции» и «координацию действий с вражеской пропагандой».