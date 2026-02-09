Штраф вместо чаевых: турецкое кафе обязали выплатить более миллиона

Турецкое министерство торговли оштрафовало кафе на сумму свыше 1,8 млн лир ($41,3 тыс.) за включение платы за обслуживание в стоимость блюд, сообщает Anadolu.

В начале февраля в Турции вступило в силу постановление, запрещающее ресторанам, кафе, локантам (традиционным турецким кафе) и кондитерским взимать с клиентов дополнительные сборы. Теперь цены в меню должны быть окончательными, а плата свыше стоимости заказанных блюд и напитков запрещена. Все возможные надбавки обязаны быть заранее указаны в меню.

После вступления правил в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что некоторые заведения начали повышать цены в меню, включая в стоимость те суммы, которые ранее взимались как плата за обслуживание.

Министерство торговли Турции сообщило о начале расследования. В заявлении ведомства был приведен пример заведения, которое до введения новых правил предоставляло услуги за 15 тыс. турецких лир плюс 12% за обслуживание (в сумме 16,8 тыс. лир). Сейчас стоимость услуг выросла до 16,5 тыс. лир.

Министерство признало действия заведения «недобросовестным повышением цен» и наложило штраф в размере 1,86 млн турецких лир. Кроме того, к кафе применены административные меры за отсутствие указания валюты в прайс-листе на алкогольные напитки и за отсутствие даты изменения цен в меню. Ведомство подчеркнуло, что будет строго следить за соблюдением нового законодательства и пресекать попытки его обхода.