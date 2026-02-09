USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Штраф вместо чаевых: турецкое кафе обязали выплатить более миллиона

00:28 852

Турецкое министерство торговли оштрафовало кафе на сумму свыше 1,8 млн лир ($41,3 тыс.) за включение платы за обслуживание в стоимость блюд, сообщает Anadolu.

В начале февраля в Турции вступило в силу постановление, запрещающее ресторанам, кафе, локантам (традиционным турецким кафе) и кондитерским взимать с клиентов дополнительные сборы. Теперь цены в меню должны быть окончательными, а плата свыше стоимости заказанных блюд и напитков запрещена. Все возможные надбавки обязаны быть заранее указаны в меню.

После вступления правил в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что некоторые заведения начали повышать цены в меню, включая в стоимость те суммы, которые ранее взимались как плата за обслуживание.

Министерство торговли Турции сообщило о начале расследования. В заявлении ведомства был приведен пример заведения, которое до введения новых правил предоставляло услуги за 15 тыс. турецких лир плюс 12% за обслуживание (в сумме 16,8 тыс. лир). Сейчас стоимость услуг выросла до 16,5 тыс. лир.

Министерство признало действия заведения «недобросовестным повышением цен» и наложило штраф в размере 1,86 млн турецких лир. Кроме того, к кафе применены административные меры за отсутствие указания валюты в прайс-листе на алкогольные напитки и за отсутствие даты изменения цен в меню. Ведомство подчеркнуло, что будет строго следить за соблюдением нового законодательства и пресекать попытки его обхода.

Покушение на генерала ГРУ: подозреваемый связан с ФСБ?
Покушение на генерала ГРУ: подозреваемый связан с ФСБ? обновлено 23:48
8 февраля 2026, 23:48 9154
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция; все еще актуально
8 февраля 2026, 20:33 3424
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
8 февраля 2026, 18:48 4947
Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех
Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех
8 февраля 2026, 23:45 1539
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 5649
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
8 февраля 2026, 21:50 2375
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
8 февраля 2026, 15:45 3584
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
8 февраля 2026, 22:53 1268
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
8 февраля 2026, 22:14 4290
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
8 февраля 2026, 21:47 3381
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
8 февраля 2026, 21:42 2037

ЭТО ВАЖНО

Покушение на генерала ГРУ: подозреваемый связан с ФСБ?
Покушение на генерала ГРУ: подозреваемый связан с ФСБ? обновлено 23:48
8 февраля 2026, 23:48 9154
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт наша корреспонденция; все еще актуально
8 февраля 2026, 20:33 3424
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
8 февраля 2026, 18:48 4947
Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех
Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех
8 февраля 2026, 23:45 1539
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 5649
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку срочно в номер
8 февраля 2026, 21:50 2375
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война наша аналитика
8 февраля 2026, 15:45 3584
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
8 февраля 2026, 22:53 1268
Опасения Израиля
Опасения Израиля обновлено 22:14
8 февраля 2026, 22:14 4290
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки ВИДЕО
8 февраля 2026, 21:47 3381
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
8 февраля 2026, 21:42 2037
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться