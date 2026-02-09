Зачем Иран закрывает небо над Семнаном?

Иран объявил о временном ограничении воздушного движения в части провинции Семнан на фоне планируемого испытания баллистических ракет Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщают иранские паблики.
По имеющейся информации, Иран планирует провести пуски ракет 9 февраля вблизи Семнана. Ограничения воздушного движения распространяются на высоту до 4,8 км и действуют в течение 14 часов.
Иранские паблики отмечают, что этот шаг имеет «особое значение с учетом роли страны в региональном конфликте и развития ее ракетной программы».