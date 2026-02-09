Иранцы вышли на улицы городов Запада

В нескольких городах Европы и США в эти выходные иранская диаспора провела митинги в поддержку общенациональных протестов в Иране.
В Лондоне в воскресенье демонстранты собрались на акции солидарности в поддержку протестующих в Иране.
В Соединенных Штатах иранцы, проживающие в Белвью (Сиэтл), провели митинг, призывая к глобальной поддержке протестного движения.
Представители иранской диаспоры в Грузии собрались в Тбилиси, где участники скандировали лозунги, включая «Мы вернем Иран».
Тысячи людей вышли на улицы Берлина 7 февраля, чтобы продемонстрировать солидарность с жителями Ирана. Одним из организаторов акции выступило объединение «Иранское общество в изгнании». Полиция к началу акции насчитала около 8 000 участников, при том что заявлено было около 100 000. Указывалось, что среди участников акции много родственников иранцев, погибших или задержанных в ходе массовых протестов у себя на родине.