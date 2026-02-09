Иран заторопился: высокий чиновник скоро посетит Оман

Высокопоставленный иранский чиновник в ближайшие дни совершит важный визит в Оман, сообщает иранский новостной портал Jamaran со ссылкой на неназванные источники.

«Совпадение визита с переговорами между Ираном и США в Омане породило предположения о возможном ускорении дипломатических усилий», – отмечает издание.

Тем временем издание i24news со ссылкой на источники сообщает, что власти США передали исламской республике следующее сообщение: «Ожидается, что на следующем раунде переговоров (глава МИД Ирана) Аббас Аракчи и его делегация появятся с существенным содержанием и предоставят ощутимые и серьезные уступки по ядерной программе и другим ключевым вопросам».