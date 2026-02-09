Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!

USD 1.7000
реакция российского посла
01:37 206

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов назвал интересной идею соратника президента Турции, лидера Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о создании альянса Анкары с Москвой и Пекином в противовес Западу.

Ранее Бахчели предложил создать альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса «коалиции зла», состоящей из США и Израиля. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инициативу Бахчели, сказал, что пока не «в полной мере ознакомлен» с ней, но пожелал, чтобы «все было так, как лучше».

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов

Иванов в интервью турецкой газете Nefes заявил, что «высказанная… Д.Бахчели идея нам показалась весьма интересной. Д.Бахчели вполне логично смотрит на происходящие процессы. Россия, Турция и Китай – ключевые игроки многополярного мира, как в эвентуальном тройственном формате, так и в международных структурах».

Иванов также сказал, что «отношения между Россией и Турцией за последние годы достигли уровня стратегического партнерства. У нас есть флагманские проекты, которые являются маркерами такого сотрудничества высокого уровня». Дипломат назвал наиболее перспективным в 2026 году сотрудничество России и Турции в области энергетики, прежде всего атомной, поставок российских газа, нефти и нефтепродуктов, в сферах сельского хозяйства и туризма.

Иванов также сообщил, что между Москвой и Анкарой «налажена хорошая координация по горячим вопросам» международной и региональной повестки. «Россия удовлетворена уровнем двустороннего сотрудничества с Турцией…» - добавил Иванов.

