Rafale вместо Су-57: Вьетнам отказывается от российского оружия

Вьетнам остается одним из ключевых азиатских рынков для российского оружия, полностью оснащая боевую авиацию советскими и российскими самолетами, включая Су-22, Су-27, Су-30 и Як-130, сообщает Defense Express.

Тем не менее еще в 2022 году Вьетнам заявил о намерении диверсифицировать закупки вооружения, чтобы снизить зависимость от РФ. На данный момент появились сведения о том, что Ханой и Франция продвинулись в переговорах о будущих закупках истребителей Dassault Rafale.

Отказ от дальнейших закупок российского оружия затронет и другие направления. Например, вместо приобретения дополнительных танков Т-90С Вьетнам решил модернизировать старые Т-54 и Т-55 при участии Израиля.

Военный портал напоминает, что в 2016 году США сняли с Вьетнама эмбарго на продажу вооружений. С тех пор страна приобрела у американской стороны технику на сумму около $400 млн, включая корабли береговой охраны и учебные самолеты. Также планируется закупка транспортных самолетов C-130J.

Кроме того, Вьетнам вел переговоры с США о возможной закупке истребителей F-16. Однако аналитики отмечают, что никаких конкретных сдвигов в этом направлении пока не произошло.

Аналитики подчеркивают, что при переходе с советских и российских самолетов на западные образцы Вьетнаму придется перестроить всю аэродромную инфраструктуру и создать новый запас авиационного вооружения.

Также эксперты напоминают, что страна заказала корейские 155-мм самоходные артиллерийские установки K9, что, по их мнению, подтверждает стремление Вьетнама постепенно перевооружить армию по стандартам НАТО.