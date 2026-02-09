USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Анархисты и Олимпиада: теракт на железной дороге в Италии

02:00 441

Итальянские правоохранительные органы квалифицируют инцидент с перерезанными кабелями на железной дороге рядом с Болоньей как террористический акт, сообщили источники агентству ANSA.

По информации источника, прокуратура Болоньи получила материалы от спецподразделения полиции, однако фигуранты пока не установлены.

Ранее вблизи Болоньи были обрезаны кабели на железнодорожном участке. На другом направлении обнаружили самодельное взрывное устройство, которое обезвредили. Не исключается, что оба инцидента, вызвавшие значительные задержки движения поездов, могут быть связаны с анархистами и с начавшейся в Италии Олимпиадой.

В Милане, одном из городов‑хозяев состязаний, проходят акции протеста против Олимпиады. 7 февраля очередная манифестация сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией. Премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что «те, кто протестует против Олимпиады, на успех которой работают многие, в том числе добровольно, являются недругами Италии и итальянцев».

Покушение на генерала ГРУ: подозреваемый связан с ФСБ?
Покушение на генерала ГРУ: подозреваемый связан с ФСБ?
8 февраля 2026, 23:48
8 февраля 2026, 23:48 9904
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
«Вашингтон пост» убита. Кеннеди-центр закрыт
8 февраля 2026, 20:33
8 февраля 2026, 20:33 3696
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
Падение Асада: «оторванный от реальности, одержимый сексом и видеоиграми правитель»
8 февраля 2026, 18:48
8 февраля 2026, 18:48 5263
Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех
Американский «Посейдон» прошелся у Ирана: без ответа и помех
8 февраля 2026, 23:45
8 февраля 2026, 23:45 1997
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан
8 февраля 2026, 20:58
8 февраля 2026, 20:58 6183
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50
8 февраля 2026, 21:50 2678
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
То ли март, то ли май. То ли мир, то ли война
8 февраля 2026, 15:45
8 февраля 2026, 15:45 3695
ВСУ освободили поселок на Запорожье
ВСУ освободили поселок на Запорожье
8 февраля 2026, 22:53 1490
Опасения Израиля
Опасения Израиля
8 февраля 2026, 22:14
8 февраля 2026, 22:14 4512
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
Прямой эфир превратился в кошмар: федералы выломали окно машины активистки
8 февраля 2026, 21:47
8 февраля 2026, 21:47 3687
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
В Иране, кажется, готовятся к войне: появилась карта целей в Тель-Авиве
8 февраля 2026, 21:42
8 февраля 2026, 21:42 2200

