Анархисты и Олимпиада: теракт на железной дороге в Италии

Итальянские правоохранительные органы квалифицируют инцидент с перерезанными кабелями на железной дороге рядом с Болоньей как террористический акт, сообщили источники агентству ANSA.

По информации источника, прокуратура Болоньи получила материалы от спецподразделения полиции, однако фигуранты пока не установлены.

Ранее вблизи Болоньи были обрезаны кабели на железнодорожном участке. На другом направлении обнаружили самодельное взрывное устройство, которое обезвредили. Не исключается, что оба инцидента, вызвавшие значительные задержки движения поездов, могут быть связаны с анархистами и с начавшейся в Италии Олимпиадой.

В Милане, одном из городов‑хозяев состязаний, проходят акции протеста против Олимпиады. 7 февраля очередная манифестация сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией. Премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что «те, кто протестует против Олимпиады, на успех которой работают многие, в том числе добровольно, являются недругами Италии и итальянцев».