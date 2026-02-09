Отравление в Губе

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана совместно с другими профильными структурами проводят расследование причин пищевого отравления, произошедшего в Губинском районе. Об этом сообщили haqqin.az в агентстве.

В ходе предварительного расследования установлено, что пострадавшие почувствовали недомогание после употребления продуктов питания, приготовленных в домашних условиях во время празднования дня рождения. Впоследствии они обратились для обследования в центральные районные больницы Губы и Гусара. В настоящее время состояние пострадавших стабильное.

Отмечается, что были отобраны соответствующие образцы, расследование продолжается.

В агентстве также напомнили о необходимости строгого соблюдения условий хранения, температурного режима, правил гигиены и правильной транспортировки при приготовлении и подаче пищи в бытовых условиях.