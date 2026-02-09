USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Отравление в Губе

ОБНОВЛЕНО 11:29
Ульвия Худиева
11:29

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана совместно с другими профильными структурами проводят расследование причин пищевого отравления, произошедшего в Губинском районе. Об этом сообщили haqqin.az в агентстве.

В ходе предварительного расследования установлено, что пострадавшие почувствовали недомогание после употребления продуктов питания, приготовленных в домашних условиях во время празднования дня рождения. Впоследствии они обратились для обследования в центральные районные больницы Губы и Гусара. В настоящее время состояние пострадавших стабильное.

Отмечается, что были отобраны соответствующие образцы, расследование продолжается.

В агентстве также напомнили о необходимости строгого соблюдения условий хранения, температурного режима, правил гигиены и правильной транспортировки при приготовлении и подаче пищи в бытовых условиях.

*** 10:42

В Губинском районе отравились восемь членов одной семьи. Случай зафиксирован во время застолья в селе Худжбала.

Как сообщает haqqin.az, предполагается, что причиной стало употребление салата «Столичный». По данному факту проводится расследование.

В ТƏBİB сообщили, что с подозрением на отравление в отделение скорой медицинской помощи Гусарской центральной районной больницы были госпитализированы 8 человек — двое мужчин и шесть женщин. Всем пациентам был поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция» и оказана необходимая медицинская помощь.

