Турция ускоряется на границе с Арменией

Подготовка на таможенном посту Алиджан (со стороны Армении КПП Маргара — ред), который станет одним из ключевых мостов в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, ускорилась. Как пишут турецкие СМИ, губернатор Ыгдыра Фырат Ташолар лично осмотрел продолжающиеся работы по реконструкции и модернизации пограничного перехода и получил информацию о текущем состоянии дел.

Таможенный пост Алиджан, закрытый для гражданских пересечений с 1993 года, но временно открывавшийся для доставки помощи пострадавшим от землетрясения, сейчас активно готовят к постоянной работе. Губернатор Ташолар вместе с технической группой осмотрел здания на линии границы и маршруты перехода. В ходе инспекции он отметил, что работы планируется завершить в короткие сроки.

Открытие таможенного поста Алиджан, отмечают СМИ, является не только дипломатическим шагом, но и значительным «глотком воздуха» для экономики региона. Ожидается, что активация поста приведет к возрождению приграничной торговли и увеличению коммерческой активности в Ыгдыре и прилегающих провинциях, создаст логистические преимущества за счет сокращения протяженности транспортных маршрутов через Кавказ, а также будет способствовать развитию регионального туризма благодаря взаимным поездкам между двумя странами.