USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Скандал в Британии: премьер может уйти в отставку

11:15 846

В Лейбористской партии Великобритании рассматривают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления. Как пишет Bloomberg, толчком к этому стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прошлые связи с Джеффри Эпштейном.

По словам источников, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, чиновники канцелярии премьер-министра готовились к тому, что министры кабинета в частном порядке посоветуют премьеру уйти в отставку или пригрозят своими увольнениями, если он этого не сделает.

«Один из помощников министра кабинета заявил, что шансы на то, что Стармер продержится до конца недели, составляют 50 на 50», - пишет издание.

Дополнительно ситуацию обострило увольнение Моргана Максуини с должности руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя «полную ответственность» за рекомендацию назначить Мандельсона. В то же время в партии отмечают, что окончательное решение принималось непосредственно на уровне главы правительства.

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1406
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7032
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 273
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 671
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1944
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4710
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 533
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 867
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7053
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9626
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1793

ЭТО ВАЖНО

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1406
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7032
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 273
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 671
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1944
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4710
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 533
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 867
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7053
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9626
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться