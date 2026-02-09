Скандал в Британии: премьер может уйти в отставку

В Лейбористской партии Великобритании рассматривают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления. Как пишет Bloomberg, толчком к этому стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прошлые связи с Джеффри Эпштейном.

По словам источников, знакомых с ситуацией и говоривших на условиях анонимности, чиновники канцелярии премьер-министра готовились к тому, что министры кабинета в частном порядке посоветуют премьеру уйти в отставку или пригрозят своими увольнениями, если он этого не сделает.

«Один из помощников министра кабинета заявил, что шансы на то, что Стармер продержится до конца недели, составляют 50 на 50», - пишет издание.

Дополнительно ситуацию обострило увольнение Моргана Максуини с должности руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя «полную ответственность» за рекомендацию назначить Мандельсона. В то же время в партии отмечают, что окончательное решение принималось непосредственно на уровне главы правительства.