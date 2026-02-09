USD 1.7000
Сколько азербайджанцев живут с ВИЧ?

Ульвия Худиева, собкор
11:22 802

С момента регистрации первого случая заражения ВИЧ в Азербайджане в 1987 году и по конец второго квартала 2025 года 11 058 граждан Азербайджана состоят на официальном учете в Республиканском центре по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения. Об этом сообщила начальник отдела мониторинга и оценки Республиканского центра по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Гюнель Бабаева.

По ее словам, 70% зарегистрированных составляют мужчины, 30% — женщины.

«Особо хочу подчеркнуть, что именно благодаря целенаправленно реализуемым и последовательно осуществляемым многонаправленным противоэпидемическим и профилактическим мерам как среди групп повышенного риска заражения ВИЧ, так и среди общего населения, Азербайджан входит в число стран с самым низким уровнем распространения ВИЧ среди государств Восточной Европы и Центральной Азии.

В рамках программы антиретровирусной терапии, действующей в стране с 2006 года, в настоящее время более десяти тысяч людей, живущих с ВИЧ, находятся под постоянным наблюдением и лечением. Антиретровирусная терапия, применяемая у людей, живущих с ВИЧ, не только предотвращает прогрессирование инфекции, но и снижает уровень заразности: у пациентов, находящихся на лечении, уровень вируса в крови снижается до неопределяемого, в результате чего риск передачи ВИЧ от инфицированного человека другим лицам сводится к минимуму», - отметила Бабаева.

