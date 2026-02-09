Маск готов платить за правду об Эпштейне

USD 1.7000
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что оплатит услуги адвоката тем, кто выступит по делу финансиста Джеффри Эпштейна и назовет имена виновных. Об этом он написал в Х.

«Я оплачу защиту любого, кто скажет правду об этом и будет привлечен к ответственности за это», — написал он в ответ на сообщение пользователя.

Сам Маск также упоминается в материалах по делу Эпштейна. Его имя фигурировало в одном из писем финансисту. «Напоминаю, что Илон Маск спрашивал о приезде на ваш остров 2 января», — говорится в письме, отправленном Эпштейну неназванным отправителем 31 января 2013 года, которое приводит The Telegraph.

Миллиардер неоднократно отрицал какую-либо связь с финансистом и заявлял, что отказывался от приглашений на остров Эпштейна. Свое упоминание в письме он прокомментировал коротко. «Это неправда», — написал он в Х.

30 января Минюст США опубликовал еще 3 млн страниц документов, более 2 тыс. видео и 180 тыс. фотографий. Часть материалов отредактировали: в них скрыли персональные данные жертв.

Эпштейна задержали летом в США в 2019 году. Он признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней в 2008 году. Также финансиста обвинили в секс-торговле девушками, к которым относились и несовершеннолетние. В августе 2019 года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его сообщница Гислейн Максвелл находится в тюрьме за пособничество в торговле людьми.

