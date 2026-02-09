Джаббар Мусаев стал премьером

Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял решение о назначении Джаббара Мусаева премьером НАР.
Решение принято на основе представления президента Азербайджана.
Мусаев ранее возглавлял Исполнительную власть города Нахчывана.
Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял решение о назначении Джаббара Мусаева премьером НАР.
Решение принято на основе представления президента Азербайджана.
Мусаев ранее возглавлял Исполнительную власть города Нахчывана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.