В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Джаббар Мусаев стал премьером

Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял решение о назначении Джаббара Мусаева премьером НАР.

Решение принято на основе представления президента Азербайджана.

Мусаев ранее возглавлял Исполнительную власть города Нахчывана.

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7035
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
