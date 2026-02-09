В файлах Эпштейна нашли крупный заказ на серную кислоту

В запросе на банковский перевод связанная с Эпштейном фирма LSJE LLC запрашивает у Gemini Seawater Systems покупку 330 галлонов (около 1 250 литров) серной кислоты, «замену PH» и кабеля — для установки обратного осмоса. Документ датирован 6 декабря 2018 года.

При этом в июне 2018 года эта же компания сделала бизнес-предложение Брайсу Гордону, который, согласно информации СМИ, работал на Эпштейна, по проектированию и дальнейшему вводу в эксплуатацию установки опреснения морской воды методом обратного осмоса. Серная кислота должна была использоваться на острове финансиста Грэйт Сейнт Джеймс.

Кроме того, в документах был выявлен отчет о ремонте установки опреснения морской воды методом обратного осмоса на острове Литтл Сейнт Джеймс — там тоже применялась серная кислота. Этот документ датирован февралем 2014 года, выполняла его фирма TSG.