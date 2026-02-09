USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

В файлах Эпштейна нашли крупный заказ на серную кислоту

11:38 897

Крупный заказ серной кислоты значится в опубликованных минфином США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними.

В запросе на банковский перевод связанная с Эпштейном фирма LSJE LLC запрашивает у Gemini Seawater Systems покупку 330 галлонов (около 1 250 литров) серной кислоты, «замену PH» и кабеля — для установки обратного осмоса. Документ датирован 6 декабря 2018 года.

При этом в июне 2018 года эта же компания сделала бизнес-предложение Брайсу Гордону, который, согласно информации СМИ, работал на Эпштейна, по проектированию и дальнейшему вводу в эксплуатацию установки опреснения морской воды методом обратного осмоса. Серная кислота должна была использоваться на острове финансиста Грэйт Сейнт Джеймс.

Кроме того, в документах был выявлен отчет о ремонте установки опреснения морской воды методом обратного осмоса на острове Литтл Сейнт Джеймс — там тоже применялась серная кислота. Этот документ датирован февралем 2014 года, выполняла его фирма TSG.

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1416
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7035
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 276
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 677
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1947
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4712
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 534
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 876
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7053
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9629
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1801

ЭТО ВАЖНО

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1416
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7035
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 276
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 677
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1947
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4712
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 534
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 876
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7053
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9629
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1801
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться