В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

В Тертере продают конину под видом говядины

11:49 512

В Тертерском районе пресечена попытка реализации крупной партии конины, выдаваемой за говядину.

Непригодное для употребления мясо было обнаружено в хлеву в селе Бурдж в ходе совместного рейда сотрудников местного управления Агентства пищевой безопасности и полиции.

Хлев принадлежит местному жителю Туралу Джафарову. В ходе проверки выявлено 146,8 кг отделенного от костей мяса лошади, признанного непригодным для потребления, а также одна лошадиная голова и кости.

В ходе расследования установлено, что жители села Сеймур Мамедов и Гасан Джафарли доставили лошадь в хлев, где вместе с мясником Сейфаддином Гулиевым произвели ее убой и расфасовали мясо по пакетам. По их словам, конину планировалось отправить в Баку Эльмеддину Джафарову для последующей реализации под видом говядины.

Образцы мяса изъяты и помещены на хранение в холодильный склад. По факту продолжается расследование.

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1418
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7038
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 277
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 677
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1948
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4712
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 535
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 877
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7056
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9629
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1802

