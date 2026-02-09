USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

МЧС: Свыше 200 пожаров в Азербайджане

11:52 264

В Азербайджане на прошлой неделе произошло 203 пожара.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию МЧС за минувшую неделю поступили сообщения о 203 пожарах, 37 фактах нахождения граждан в беспомощном состоянии и одном дорожно-транспортном происшествии.

В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю были спасены 47 человек, в том числе 10 детей. В результате происшествий пострадали четыре человека, двое эвакуированы. Кроме того, за закрытыми дверями были обнаружены тела пяти человек.

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1420
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7039
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 278
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 678
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1950
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4712
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 535
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 879
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7056
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9629
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1803

