Турецкое оружие покоряет еще один рынок

Турция и Египет подписали крупное соглашение в сфере военно-технического сотрудничества на сумму около 350 млн долларов. Контракт был заключен между Министерством обороны Египта и турецкой государственной корпорацией Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKE), одним из ключевых поставщиков вооружений для турецких вооруженных сил.

Соглашение было оформлено после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Каир и его встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Сделка предусматривает не только поставки вооружений и боеприпасов, но и локализацию их производства на территории Египта.

В рамках контракта Турция экспортирует в Египет короткодействующую систему противовоздушной обороны Tolga, предназначенную для противодействия воздушным угрозам, включая беспилотные летательные аппараты. По данным источников, стоимость поставки системы ПВО оценивается примерно в 130 млн долларов.

Оставшаяся часть суммы — около 220 млн долларов — будет направлена на инвестиции в создание производственной инфраструктуры в Египте. MKE планирует построить в Каире предприятия по выпуску боеприпасов калибров 7,62 мм и 12,7 мм, а также завод по производству 155-мм дальнобойных артиллерийских снарядов.