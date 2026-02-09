Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 февраля принял делегацию во главе с вице-президентом Торговой палаты США по международным связям, Ближнему Востоку и Турции Кушем Чоксином.
В состав делегации вошли вице-президент Палаты по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Мил, а также руководители компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, Azerbaijan Coca-Cola Bottlers MMC и Motorola Solutions.