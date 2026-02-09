USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…

12:04 1423

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 февраля принял делегацию во главе с вице-президентом Торговой палаты США по международным связям, Ближнему Востоку и Турции Кушем Чоксином.

В состав делегации вошли вице-президент Палаты по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Мил, а также руководители компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, Azerbaijan Coca-Cola Bottlers MMC и Motorola Solutions.

Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7039
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 280
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 680
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1952
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4714
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 535
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 880
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7056
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9629
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1803

