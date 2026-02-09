USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие

Инара Рафикгызы
12:05

Минувшей ночью на территории села Сабиркенд Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает haqqin.az, автомобиль, в котором находились военнослужащие, врезался в дерево, в результате чего один человек погиб. Водитель автомобиля марки Tofaş Şahin Сюджеддин Шюкюрлю, 1993 года рождения, потерял управление и столкнулся с деревом на обочине дороги. В результате аварии пассажир автомобиля — житель Исмаиллинского района, 1988 года рождения, Алтун Мустафаев — от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия.

Водитель С.Шюкюрлю, а также другие пассажиры — житель Губинского района, 1994 года рождения, Самир Гурбанов, и житель Шемахинского района, 1997 года рождения, Намик Аскеров — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Погибший и пострадавшие являются военнослужащими сверхсрочной службы воинской части № N Министерства обороны Азербайджана. Происшествие произошло во внеслужебное время.

В ответ на запрос haqqin.az из Шамкирской центральной районной больницы сообщили, что 8 февраля около 16:30 в результате дорожно-транспортного происшествия в Шамкирском районе в отделение скорой медицинской помощи были госпитализированы трое мужчин.

«Им был поставлен диагноз множественных травм различных участков тела. В настоящее время лечение лиц 1993 и 1994 годов рождения продолжается в реанимационном отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Гражданину 1997 года рождения оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1424
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7040
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 280
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 680
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1953
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4714
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 536
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 880
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7057
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9630
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1804

ЭТО ВАЖНО

