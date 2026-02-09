ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие

Как сообщает haqqin.az, автомобиль, в котором находились военнослужащие, врезался в дерево, в результате чего один человек погиб. Водитель автомобиля марки Tofaş Şahin Сюджеддин Шюкюрлю, 1993 года рождения, потерял управление и столкнулся с деревом на обочине дороги. В результате аварии пассажир автомобиля — житель Исмаиллинского района, 1988 года рождения, Алтун Мустафаев — от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия.

Водитель С.Шюкюрлю, а также другие пассажиры — житель Губинского района, 1994 года рождения, Самир Гурбанов, и житель Шемахинского района, 1997 года рождения, Намик Аскеров — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Погибший и пострадавшие являются военнослужащими сверхсрочной службы воинской части № N Министерства обороны Азербайджана. Происшествие произошло во внеслужебное время.

В ответ на запрос haqqin.az из Шамкирской центральной районной больницы сообщили, что 8 февраля около 16:30 в результате дорожно-транспортного происшествия в Шамкирском районе в отделение скорой медицинской помощи были госпитализированы трое мужчин.

«Им был поставлен диагноз множественных травм различных участков тела. В настоящее время лечение лиц 1993 и 1994 годов рождения продолжается в реанимационном отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Гражданину 1997 года рождения оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.