В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
Новость дня
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

В Иране задержаны бывшие министры и чиновники

12:10 635

В Иране задержаны четыре политика по подозрению в попытке переворота, а торговцы крупнейшего столичного рынка призывают провести по всей стране памятные собрания в честь погибших.

В Иране продолжается масштабная кампания давления на политическую элиту на фоне январских протестов. Власти страны сообщили о задержании нескольких бывших высокопоставленных чиновников, которых обвиняют в причастности к попытке дестабилизации режима.

По данным иранских агентств, Корпус стражей исламской революции арестовал как минимум четырех политиков. Среди них — бывшие министры и известные общественные деятели, ранее занимавшие ключевые посты в системе власти. Имена всех задержанных официально не раскрываются, однако утверждается, что речь идет о фигурах, связанных с реформаторским лагерем.

Аресты произошли спустя примерно месяц после жесткого разгона массовых акций протеста, в ходе которых, по данным оппозиционных источников, погибли десятки тысяч человек. Эти события вызвали резонанс внутри страны и за ее пределами.

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1424
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7040
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 280
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 681
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1955
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4714
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 536
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 880
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7057
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9630
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1805

