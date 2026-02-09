В Иране задержаны бывшие министры и чиновники

В Иране задержаны четыре политика по подозрению в попытке переворота, а торговцы крупнейшего столичного рынка призывают провести по всей стране памятные собрания в честь погибших .

В Иране продолжается масштабная кампания давления на политическую элиту на фоне январских протестов. Власти страны сообщили о задержании нескольких бывших высокопоставленных чиновников, которых обвиняют в причастности к попытке дестабилизации режима.

По данным иранских агентств, Корпус стражей исламской революции арестовал как минимум четырех политиков. Среди них — бывшие министры и известные общественные деятели, ранее занимавшие ключевые посты в системе власти. Имена всех задержанных официально не раскрываются, однако утверждается, что речь идет о фигурах, связанных с реформаторским лагерем.

Аресты произошли спустя примерно месяц после жесткого разгона массовых акций протеста, в ходе которых, по данным оппозиционных источников, погибли десятки тысяч человек. Эти события вызвали резонанс внутри страны и за ее пределами.