В Азербайджане ВИЧ на самом низком в регионе уровне

С момента регистрации первых случаев ВИЧ в Азербайджане и по сегодняшний день темпы распространения инфекции остаются одними из самых низких в регионе. Благодаря современным программам антиретровирусной терапии, ранней диагностике, профилактическим мерам, таким как PrEP и PEP, а также масштабной просветительской работе, тысячи людей находятся под медицинским наблюдением, а риск заражения сводится к минимуму.

Начальник отдела мониторинга и оценки Республиканского центра по борьбе со СПИД Министерства здравоохранения Гюнель Бабаева разъяснила, что такое ВИЧ, каковы основные пути передачи инфекции, методы профилактики, меры по предотвращению передачи вируса от матери к ребенку, вопросы медицинской безопасности и устранения стигмы. – Гюнель ханым, прежде всего расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что такое ВИЧ/СПИД и каковы основные источники заражения? – Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся постепенным ослаблением иммунной системы человека и приводящее к развитию различных осложнений и сопутствующих заболеваний, поддающихся лечению. Клиническое течение заболевания, вызванного заражением ВИЧ, является длительным, и на ранних стадиях может протекать без каких-либо клинических симптомов. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) является терминальной стадией ВИЧ-инфекции. На этом этапе уровень CD4-лимфоцитов — основных клеток иммунной системы — резко снижается. В результате в организме развиваются многочисленные оппортунистические инфекции (туберкулез, пневмонии, грибковые заболевания и др.), а также неинфекционные патологии (злокачественные новообразования, поражения центральной нервной системы и др.). Основным источником ВИЧ-инфекции является человек, живущий с вирусом, на любой стадии заболевания. Наибольшая заразность наблюдается в периоды высокой концентрации вируса в организме — на ранних и поздних стадиях инфекции. ВИЧ локализуется в различных иммунных и не иммунных клетках организма. После проникновения в клетки вирус интегрируется в их генетический материал и может длительное время находиться в латентном (скрытом) состоянии. В этот период у инфицированных лиц могут отсутствовать клинические проявления, однако они сохраняют способность передавать вирус другим. Эта особенность еще раз подчеркивает важность профилактических мер и регулярных скрининговых программ в предотвращении распространения ВИЧ. Одной из основных целей борьбы с ВИЧ/СПИД является профилактика заражения, ранняя диагностика и расширение профилактических мероприятий. Раннее выявление и вовлечение в лечение позволяют сохранить здоровье человека и снизить риск распространения инфекции в обществе.

– Как бы Вы оценили эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ/СПИД в Азербайджане? – Прежде всего хочу отметить, что первый случай ВИЧ в Азербайджане был выявлен в 1987 году. В целом с 1987 года по конец 2025 года в Республиканском центре по борьбе со СПИД Министерства здравоохранения официально зарегистрированы 11 554 граждан Азербайджана. Из них 70 % — мужчины, 30 % — женщины. Следует особо подчеркнуть, что благодаря целенаправленным противоэпидемическим и профилактическим мероприятиям, реализуемым как среди групп повышенного риска, так и среди общего населения, Азербайджан является одной из стран с самым низким уровнем распространения ВИЧ в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Борьба с ВИЧ занимает важное место в государственной политике здравоохранения, и деятельность в этой сфере осуществляется системно по нескольким основным направлениям. С 2006 года в стране реализуется программа антиретровирусной терапии, в рамках которой более десяти тысяч людей, живущих с ВИЧ, находятся под постоянным медицинским наблюдением и лечением. Антиретровирусная терапия не только предотвращает прогрессирование заболевания, но и снижает заразность, поскольку при лечении вирусная нагрузка в крови снижается до неопределяемого уровня, что сводит к минимуму риск передачи ВИЧ другим лицам. – Какие профилактические меры наиболее важны для защиты от ВИЧ-инфекции? – Профилактика имеет большое значение как на индивидуальном уровне, так и с точки зрения общественного здравоохранения. Одним из ключевых направлений является продвижение безопасного поведения. Правильное и постоянное использование средств защиты, отказ от рискованного поведения и соблюдение здорового образа жизни являются наиболее эффективными способами защиты от ВИЧ. Укрепление просветительских программ среди молодёжи и подростков, повышение их осведомленности о ВИЧ/СПИД играют важную роль в снижении риска заражения. С этой целью Республиканский центр по борьбе со СПИД Министерства здравоохранения ежегодно организует обучающие мероприятия более чем в 100 общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях в Баку и регионах, проводит тренинги для преподавателей и учащихся, распространяет информационные буклеты и печатные материалы. Кроме того, в рамках молодёжных мероприятий организуются акции по тестированию. – Как предотвращается заражение при медицинских процедурах? – Учитывая парентеральный путь передачи ВИЧ, при проведении медицинских процедур и манипуляций рекомендуется использовать одноразовое и стерильное медицинское оборудование. В медицинских учреждениях при проведении хирургических, гинекологических, стоматологических и других вмешательств медицинские работники обязаны строго соблюдать универсальные меры предосторожности. С этой целью Республиканский центр по борьбе со СПИД регулярно проводит обучающие тренинги для сотрудников государственных и частных медицинских учреждений. Также Центром издано и распространено среди медицинских работников пособие «Универсальные правила безопасности по профилактике ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях». Соблюдение строгих санитарно-гигиенических норм в салонах красоты, тату- и пирсинг-салонах также является важной профилактической мерой, направленной на предотвращение передачи ВИЧ. – Какие меры принимаются для предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребёнку? – Одним из путей передачи ВИЧ является вертикальный путь — от матери к ребенку, поэтому обязательным является обследование беременных женщин на ВИЧ. ВИЧ-положительные женщины должны быть незамедлительно включены в программу антиретровирусной терапии и строго соблюдать режим лечения. Во время родов рекомендуется отдавать предпочтение кесареву сечению. Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку включает также профилактику у новорожденных. С этой целью педиатр Центра назначает новорожденному 28-дневный профилактический курс, который полностью обеспечивается Республиканским центром по борьбе со СПИД Министерства здравоохранения. Уже многие годы в стране успешно реализуется программа профилактики вертикальной передачи ВИЧ.