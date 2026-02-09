USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Москва призвала США «решить по-мужски»

12:28 685

Россия «приняла предложение США по урегулированию конфликта в Украине», поэтому, «если подходить по-мужски», эта проблема должна быть решена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV Brics.

«Ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена», — сказал он.

По словам Лаврова, приняв предложения США, Россия «вроде бы выполнила задачу решить украинский вопрос». «Нам важна была позиция Соединенных Штатов. И раз так, то, приняв их предложения, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству», — продолжил министр.

Но пока, по его словам, все «выглядит наоборот», поскольку «вводятся новые санкции и война против танкеров устраивается».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в ночь на 16 августа 2025 года в Анкоридже и длились около трех часов. 

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1426
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7041
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 282
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1955
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Трамп снова пригласил Азербайджан
Джаббар Мусаев стал премьером
