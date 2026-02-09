USD 1.7000
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку

Забастовка машинистов в Испании

12:37

В понедельник, 9 февраля, в Испании фиксируют перебои в железнодорожном сообщении из-за трехдневной забастовки машинистов, которые требуют усилить условия безопасности после двух смертельных аварий в январе. Об этом сообщает Bloomberg.

Забастовка, организованная главным профсоюзом машинистов Semaf, была объявлена после того, как более 40 человек погибли в результате столкновения двух скоростных поездов в Андалусии, а еще один человек погиб в результате аварии в Каталонии двумя днями позже.

Министр транспорта Оскар Пуэнте провел в выходные переговоры с профсоюзами, чтобы остановить забастовку, но они закончились неудачей.

«Постоянное ухудшение безопасности на железной дороге неприемлемо», – говорится в заявлении Semaf.

Забастовки ухудшают и без того хаотичное состояние железнодорожного сообщения в последние недели после январских аварий.

В Барселоне и прилегающих регионах пригородные поезда регулярно задерживаются и отменяются с момента железнодорожной аварии 20 января, поскольку пути проверяются и ремонтируются. Это также повлияло на грузовые перевозки во Францию и порты Барселоны и Валенсии. 

Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola…
Крупная американская делегация у Алиева: Apple, Meta, Visa, Mastercard, Coca-Cola… фото
12:04 1428
Новый план Трампа: захват острова Харк
Новый план Трампа: захват острова Харк наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2026, 22:55 7042
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы
В Азербайджане резко сокращается производство пшеницы экономист разбирается в причинах
12:43 285
Москва призвала США «решить по-мужски»
Москва призвала США «решить по-мужски»
12:28 688
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель»
Не про «бомбить больше». Это про «достать любую цель» новое чудо США
11:24 1955
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
В Белом доме подтвердили: Вэнс 10-11 февраля будет в Баку
8 февраля 2026, 21:50 4714
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
ДТП в Шамкире: погиб военный, есть пострадавшие
12:05 537
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
Турецкое оружие покоряет еще один рынок
11:58 882
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем!
Турция определяется: вместе с Россией и Китаем! реакция российского посла
01:37 7058
Трамп снова пригласил Азербайджан
Трамп снова пригласил Азербайджан главная тема
8 февраля 2026, 20:58 9630
Джаббар Мусаев стал премьером
Джаббар Мусаев стал премьером
11:27 1809

