Забастовка машинистов в Испании

В понедельник, 9 февраля, в Испании фиксируют перебои в железнодорожном сообщении из-за трехдневной забастовки машинистов, которые требуют усилить условия безопасности после двух смертельных аварий в январе. Об этом сообщает Bloomberg.

Забастовка, организованная главным профсоюзом машинистов Semaf, была объявлена после того, как более 40 человек погибли в результате столкновения двух скоростных поездов в Андалусии, а еще один человек погиб в результате аварии в Каталонии двумя днями позже.

Министр транспорта Оскар Пуэнте провел в выходные переговоры с профсоюзами, чтобы остановить забастовку, но они закончились неудачей.

«Постоянное ухудшение безопасности на железной дороге неприемлемо», – говорится в заявлении Semaf.

Забастовки ухудшают и без того хаотичное состояние железнодорожного сообщения в последние недели после январских аварий.

В Барселоне и прилегающих регионах пригородные поезда регулярно задерживаются и отменяются с момента железнодорожной аварии 20 января, поскольку пути проверяются и ремонтируются. Это также повлияло на грузовые перевозки во Францию и порты Барселоны и Валенсии.